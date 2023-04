Westerse speciale eenheden in Oekraïne? Britten en Fransen ontkennen

In de gelekte vertrouwelijke documenten over de oorlog in Oekraïne wordt beweerd dat westerse landen met speciale eenheden actief zijn in Oekraïne. Dat melden onder meer de Britse media BBC en The Guardian. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zeggen woensdag dat die informatie niet correct is. Ze ontkennen dat leden van hun speciale eenheden zich op Oekraïens grondgebied bevinden.

Op het internet circuleren documenten die worden toegeschreven aan Amerikaanse instanties en die geheime informatie over de Russische oorlog tegen Oekraïne zouden bevatten. Het is onduidelijk wie de documenten heeft gepubliceerd en in welke mate de inhoud ervan betrouwbaar is.

Volgens BBC en The Guardian staat in die documenten dat de westerse landen met speciale eenheden aanwezig zijn in Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk zou er het grootste aantal leden van speciale eenheden tellen (50), maar ook anderen NAVO-landen zoals Letland (17), Frankrijk (15), de VS (14) en Nederland (1) zouden actief zijn in Oekraïne.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk spreken die informatie woensdag tegen. ‘Het lek over vermeende geheime informatie van de VS dat veel aandacht heeft gekregen, toont een grote mate van onnauwkeurigheid’, meldt het Britse ministerie van Defensie. ‘Lezers moeten voorzichtig zijn met het kritiekloos accepteren van beweringen, die het potentieel hebben om desinformatie te verspreiden.’

‘Er zijn geen Franse strijdkrachten betrokken bij operaties in Oekraïne’, klinkt het dan weer bij het ministerie van Defensie in Parijs. ‘We geven geen commentaar op documenten waarvan de oorsprong en de waarachtigheid onzeker zijn’, klinkt het nog.

De documenten zouden niet vermelden waar de speciale eenheden worden ingezet en wat ze in Oekraïne doen.