SPD wint deelstaatverkiezingen in Duitse Nedersaksen (voorlopige resultaten)

De sociaaldemocratische SPD heeft zondag de deelstaatverkiezingen in Nedersaksen duidelijk gewonnen, zo blijkt in de nacht van zondag op maandag uit de voorlopige resultaten. Er lijkt nu een rood-groene coalitie in de maak.

De SPD van deelstaatpremier Stephan Weil verliest 3,5 procent, maar komt met 33,4 procent van de stemmen wel als grootste partij uit de bus. Dat is een opsteker voor de sociaaldemocratische bondskanselier Scholz, wiens partij in nationale peilingen aan populariteit verliest door zijn crisisbeleid. De christendemocraten, coalitiepartner van de SPD in Nedersaksen maar landelijk in de oppositie, blijven ondanks zwaar verlies (-5,5 procent) de tweede partij. CDU haalt nog 28,1 procent, het slechtste verkiezingsresultaat dat de partij in meer dan 60 jaar heeft neergezet in Nedersaksen. De Groenen winnen (+5,8 procent) en komen met 14,5 procent als derde uit de bus. Ook de extreemrechtse AfD boekt forse winst (+4,7 procent) en krijgt voorlopig 10,9 procent van de stemmen.

De FDP, die federaal meeregeert met de SPD, haalt voorlopig de kiesdrempel van vijf procent niet. De liberale partij strandt op 4,7 procent. Ook de linkse partij Die Linke (2,7 procent) blijft onder de kiesdrempel. De 63-jarige Stephan Weil rekent nu op een derde ambtstermijn als eerste minister van de deelstaat. “De kiezers hebben de SPD het mandaat gegeven om te regeren – en niemand anders”, klinkt het. “Als ik de kans krijg, wil ik een rood-groene regering vormen.” Ook de Groenen zeggen bereid te zijn om in een coalitie stappen. “Wij zullen alles geven om Nedersaksen de komende vijf jaar weer vorm te geven en klaar te stomen voor de toekomst”, zegt lijsttrekker Julia Willie Hamburg.