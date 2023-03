Spanje wil vrouwenquota invoeren in bedrijven en politiek

Spanje wil nieuwe wetgeving aannemen waardoor vrouwen beter vertegenwoordigd zullen zijn in grote bedrijven, in de administratie en bij politieke mandaten.

Dat kondigde Spaans premier Pedro Sánchez zaterdag aan op een partijmeeting in Madrid. Hij streeft naar verplichte pariteit op kieslijsten en naar minstens 40 procent vrouwen in de raden van bestuur van grote ondernemingen.

“Als vrouwen de helft van de maatschappij uitmaken, dan hebben ze ook recht op de helft van de politieke en economische macht”, aldus Sanchez. Het wetsontwerp zou al volgende dinsdag op de ministerraad worden besproken.

Maar voor de uitvoering is wel een overgangstermijn van enkele jaren voorzien.

In de Spaanse regering zitten al veel vrouwen, maar in het parlement maken ze minder dan de helft van de verkozenen uit. In mei van dit jaar vinden er lokale en regionale verkiezingen plaats in Spanje, en voor eind dit jaar staan er parlementsverkiezingen op het programma.