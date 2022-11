Spanje schrapt opruiing uit strafboek

In Spanje zal opruiing als misdrijf uit het strafwetboek worden geschrapt en vervangen worden door een ander misdrijf met een lagere straf.

Dat kondigt de Spaanse premier Pedro Sanchez aan. De maatregel moet volgens Sanchez ‘de situatie verlichten in Catalonië’, waar verschillende separatistische leiders wegens opruiing zijn veroordeeld.

Onder opruiing wordt in Spanje verstaan: een poging om met geweld de toepassing van wetten of de uitoefening van legitiem gezag te verhinderen. Er staat een celstraf op van maximaal acht jaar, of vijftien jaar indien het gaat om iemand die een openbaar ambt bekleedt.

In een interview met de televisiezender La Sexta kondigde Sanchez aan dat zijn socialistische partij en bondgenoot Unidas Podemos vrijdag een wetsvoorstel zullen indienen om het misdrijf opruiing te vervangen door een ander, minder zwaar bestraft misdrijf: ernstige verstoring van de openbare orde. Het nieuwe misdrijf is volgens de premier ‘min of meer vergelijkbaar met dat van andere Europese democratieën zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Zwitserland’.

Een tiental Catalaanse separatisten werd in Spanje zwaar veroordeeld wegens opruiing nadat Catalonië zich in 2017 probeerde af te scheiden, de ergste politieke crisis in de recente geschiedenis van het land. De Catalaanse leiders kregen later gratie. De regeringsleider gaf tegelijk wel nog mee dat de voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont en twee andere separatistische leiders die sinds 2017 op de vlucht zijn, in Spanje vervolgd blijven worden.