Spaanse politie treft zeven lichamen aan in Middellandse Zee

De Spaanse politie heeft zondag en maandag zeven lichamen geborgen in de Middellandse Zee. Het gaat vermoedelijk om migranten die Europa probeerden te bereiken.

De lichamen zijn naar het forensisch instituut gebracht voor “een autopsie om de doodsoorzaak, het geslacht, de leeftijd en eventueel de nationaliteit vast te stellen”. De politie vermoedt dat de mensen van Noord-Afrika kwamen en dat ze de zee met een geïmproviseerde boot probeerden over te steken.

Zaterdag is nog een man gered op de Middellandse Zee die alleen reisde in een zes meter lange boot, zonder motor. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze boot en de zeven lichamen die zijn gevonden op de route van Algerije naar Europa.