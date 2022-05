Spaanse ex-koning Juan Carlos voor het eerst in twee jaar terug in Spanje

Na een afwezigheid van bijna twee jaar is de omstreden Spaanse ex-koning Juan Carlos terug in zijn vaderland. De 84-jarige koning verliet in 2020 plotseling en met onbekende bestemming het land, nadat hij in opspraak was geraakt over transacties met onder meer Saoedi-Arabië.

De 84-jarige Juan Carlos, die sinds de zomer van 2020 in ballingschap in Aboe Dhabi woont, blijft tot maandag. Hij zal het grootste deel van zijn tijd in Spanje doorbrengen in de havenstad Sanxenxo in Galicië.

Maandag zal hij zijn zoon, koning Felipe VI, en de rest van zijn familie ontmoeten in het koninklijk paleis Zarzuela bij Madrid. Daarna zal hij terugkeren naar Aboe Dhabi. De media hadden eerder gemeld dat Juan Carlos naar verwachting pas vrijdag in Spanje zou aankomen.

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug, maar behield officieel in Spanje wel zijn titel koning. Hij vertrok in de zomer van 2020 onaangekondigd naar het buitenland en het duurde geruime tijd voor bekend werd dat hij in het Midden-Oosten was neergestreken.