Socialistische partij in Spanje bereikt akkoord met partij Puigdemont 

In Spanje heeft de socialistische partij van uittredend premier Pedro Sánchez donderdag een akkoord bereikt met de partij Junts van de separatistische Catalaanse leider Carles Puigdemont met het oog op een nieuwe ambtstermijn van vier jaar voor Sánchez. Dat heeft een bron dicht bij de onderhandelingen aan het Franse persagentschap AFP laten weten.

In ruil voor hun steun hebben de Catalaanse separatisten van de socialistische partij het engagement verkregen dat er een zeer omstreden amnestiewet komt voor hun leiders en militanten die door het gerecht vervolgd worden voor hun betrokkenheid bij de mislukte afscheidingspoging van Catalonië in 2017.

De bron dicht bij de onderhandelingen gaf geen details over de inhoud van het akkoord, dat uit de bus kwam na lange en intense onderhandelingen. Spaanse media hadden eerder donderdag al over de overeenkomst bericht, die volgens hen later op de dag wordt voorgesteld in Brussel.

Puigdemont leeft in ballingschap in België sinds hij in 2017 uit Spanje vertrok om te ontsnappen aan vervolging door het Spaanse gerecht. De steun van de zeven parlementsleden van Junts per Catalunya is onontbeerlijk voor Sánchez om in het Spaanse Lagerhuis een meerderheid te hebben en aldus aan de macht te blijven. De socialistische partij van Sánchez eindigde tweede bij de vervroegde parlementsverkiezingen van 23 juli.

Het ontwerp van amnestiewet voor de Catalaanse separatisten heeft de woede uitgelokt van de conservatieve partij Partido Popular (PP) en het extreemrechtse Vox. Zij menen dat Sánchez tot alles bereid is om aan de macht te blijven.