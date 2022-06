Sociaaldemocraten van premier Sanchez lijden nieuwe nederlaag in Andalusië

De sociaaldemocraten van de Spaanse premier Pedro Sanchez hebben zondag een nieuwe verkiezingsnederlaag geleden, deze keer bij de regionale verkiezingen in Andalusië, een voormalig socialistische bastion.

Rechts verstevigt zo zijn positie, anderhalf jaar voor de komende nationale verkiezingen.

Volgens de gedeeltelijke resultaten behaalde Juan Manuel Moreno van de rechtse Partido Popular, die de regio bestuurt sinds 2018, een absolute meerderheid in het Andalusisch parlement. Hij behaalde 56 zetels op 109, de sociaaldemocratische PSOE 32.

Het is al de derde nederlaag op rij voor de PSOE bij een regionale verkiezing, na die van Madrid in mei 2021 en die in Castilla y León in februari. De nieuwe leider van de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, verstevigt zo zijn positie in de aanloop naar de volgende nationale verkiezingen, die eind 2023 gepland staan.

Andalusië is de dichtstbevolkte regio van het land met 8,5 miljoen inwoners. Het is een voormalig bolwerk van de socialisten, die de regio ononderbroken bestuurden van 1982 tot 2018. Maar een corruptieschandaal deed de partij er de das om, waarna een coalitie van de Partido Popular en de centristische Ciudadanos aan de macht kwam, met steun van het extreemrechtse Vox in het parlement.