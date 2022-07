Slachtoffers genocide Srebrenica krijgen monument in Den Haag

In Den Haag komt een monument voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. De Haagse wethouder Anne Mulder, die deel uitmaakte van de Nederlandse strijdkrachten in Srebrenica, heeft dat maandag bekendgemaakt in zijn toespraak tijdens de herdenking van de volkerenmoord op het Malieveld. Een locatie vertelde hij er nog niet bij.

Volgens de Haagse wethouder maakt Srebrenica deel uit van de geschiedenis van Nederland en moet er daarom een monument komen in Den Haag. ‘Een monument dat herinnert aan de ruim 8.000 slachtoffers die na de val van de enclave in koelen bloede en met voorbedachten rade zijn vermoord. En komende generaties politici en bestuurders er ook toe aanmaant om in de toekomst humanitaire interventies zo op te zetten dat zij werkelijk kans van slagen hebben.’

In zijn toespraak vertelde Mulder verder dat hij zich bewust is van de gevoeligheid van oud-Dutchbatters bij de herdenking. ‘Toch ben ik heel blij dat wij hier met u deze bijeenkomst mogen meemaken. Om samen met u, overlevenden en nabestaanden, om met elkaar de slachtoffers van de genocide te herdenken.’

De herdenking was dit jaar extra bijzonder door de langverwachte excuses van de Nederlandse regering aan de nabestaanden van de genocide. Minister van Defensie Kajsa Ollongren deed dat maandag in een toespraak tijdens de jaarlijkse herdenking in Bosnië en Herzegovina.

De organisatie achter de Srebrenica-herdenking noemde de excuses eerder al ‘fantastisch’.