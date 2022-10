Scholz waarschuwt voor risico’s van Europees prijsplafond op gas

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft gewaarschuwd dat een Europees prijsplafond voor de aankoop van gas wel eens een averechts effect kan hebben. Dat zei hij donderdag in de Bondsdag in Berlijn.

‘Een politiek vastgestelde maximumprijs houdt altijd het risico in dat producenten hun gas elders verkopen, en wij Europeanen uiteindelijk minder gas krijgen in plaats van meer’, aldus Scholz, naar aanleiding van een tweedaagse top van EU-leiders in Brussel, waar manieren zullen worden besproken om de stijgende energieprijzen onder controle te houden.

Scholz stelde daarom voor om nauwer samen te werken met andere gasverbruikers, zoals Japan en Zuid-Korea, ‘zodat we elkaar niet beconcurreren’. Tegelijkertijd, zei hij, moet ook een passende prijs met de producenten worden besproken. ‘Ik ben ervan overtuigd: landen als de VS, Canada of Noorwegen, die samen met ons solidair aan de zijde van Oekraïne staan, hebben er belang bij dat de energie in Europa niet onbetaalbaar wordt’, zei hij.

Meer dan de helft van de EU-staten, waaronder België, vraagt om een prijsplafond voor gasaankopen. Landen als Duitsland en Nederland wijzen een dergelijke marktinterventie af. Met een prijsplafond zou de Europese Unie aan gasproducenten laten weten niet boven een bepaalde maximumprijs te willen betalen voor gas.