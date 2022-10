Scholz en Macron hebben therapeutisch gesprek

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag in het Elysée, zijn ambtswoning in Parijs, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontvangen voor een werklunch.

Nu de traditioneel sterke Frans-Duitse motor hapert, hebben de twee leiders veel om over te praten. Dat de verstandhouding tussen Parijs en Berlijn momenteel allesbehalve optimaal is, werd vorige week duidelijk op de Europese top in Brussel. ‘Het is niet goed dat Duitsland zich isoleert’, zei Macron toen. Hij verwees daarmee naar het feit dat Berlijn maar met de voeten bleef slepen om een Europees gasprijsplafond te steunen, nadat het wel een plan van 200 miljard euro had aangekondigd om zijn eigen burgers en bedrijven te helpen in het kader van de energiecrisis.

Het kwam Duitsland eerder al op de beschuldiging te staan dat het de Europese interne markt dreigde te verstoren. Dat Scholz wel een lans brak voor groepsaankopen van gas door de Europese lidstaten maar een prijsplafond bleef afwijzen, leverde hem de kritiek op dat hij solidariteit wil voor het aankopen van gas, maar elke andere vorm van prijssolidariteit afwijst. Het was een opmerking die zowel de Italiaanse premier Mario Draghi als Belgisch premier Alexander De Croo maakte tijdens de top. Na urenlang schaven aan de teksten van de conclusies, kon uiteindelijk ook Duitsland zich achter een het ontwerp van een tijdelijke dynamische prijscorridor scharen.

Maar ook op het vlak van defensie zit er ruis op de lijn tussen Parijs en Berlijn. Zowel Frankrijk als Duitsland wil de Europese defensiesamenwerking versterken, maar bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de FCAS-gevechtscapaciteit (Future Combat Air System) wordt er maar weinig vooruitgang geboekt. En terwijl Duitsland samen met veertien andere landen een beter Europees luchtverdedigingssysteem wil uitbouwen, zou Frankrijk bezorgd zijn om een nieuwe wapenrace. Hoe dan ook wil Duitsland zijn leger omturnen tot ‘het best uitgeruste van Europa’. Dit alles moet gezien worden tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Omdat Duitsland zijn hele economie op goedkoop Russisch gas heeft gebouwd, moet het nu ‘een omslag (maken) waarvan het destabiliserende karakter niet mag worden onderschat’, analyseerde Macron al.

Terwijl Berlijn ontkent dat de relatie met Parijs erg stroef is, geeft Macron toe dat er een ‘reset’ nodig is. ‘Wanneer de prioriteiten van het ene land niet noodzakelijkerwijs samenvallen met de prioriteiten van het andere, heeft de kracht van het Frans-Duitse koppel er altijd in bestaan naar elkaar te luisteren en Europa samen naar een hoger niveau te tillen’, zei de Franse regeringswoordvoerder Olivier Véran voor de lunch van Macron en Scholz.

Voormalig Frans premier Dominique de Villepin klonk vorige week ongeruster. ‘Het Frans-Duitse koppel wijkt van elkaar af, wat dus betekent dat het verlamd is’, zei hij tijdens een radio-interview. ‘We kunnen ons op dit ogenblik in de geschiedenis niet veroorloven om geen verenigd en sterk Europa te hebben. En dat begint met een vruchtbare dialoog tussen Frankrijk en Duitsland.’