Meerdere doden bij schietpartij in winkelcentrum in Kopenhagen, verdachte opgepakt

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Dat meldt de politie zondagavond. Een verdachte, een 22-jarige Deen, is opgepakt.

De schietpartij vond plaats in het winkelcentrum Fields op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven.

De politie kreeg om 17.30 uur melding van het incident en ging massaal ter plaatse. In de buurt bevindt zich ook de Royal Arena, waar zondag een uitverkocht concert van de Britse zanger Harry Styles is gepland.

Op een persconferentie zondagavond gaf de Deense politie beknopte gegevens over de schietpartij. Volgens de hoofdinspecteur van de politie Søren Thomassen vielen er ‘meerdere doden en gewonden’. Hij preciseerde geen aantallen.

De politie pakte snel de vermoedelijke dader op. Het gaat om een 22-jarige Deen. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens Thomassen zijn er geen aanwijzingen dat er meerdere daders waren.

Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, ving een ‘kleine groep patiënten’ op. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen.

De burgemeester van Kopenhagen, Sophie H. Andersen, reageerde geschokt op de gebeurtenissen. ‘Het is verschrikkelijk. We weten nog niet hoeveel mensen gewond of overleden zijn, maar het is zeer ernstig’, aldus Andersen eerder zondagavond op Twitter.