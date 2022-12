NYT: Russische para’s verantwoordelijk voor bloedbad in Boetsja (video)

De dood van tientallen burgers in de Jablunska-straat in de Oekraïense stad Boetsja was het werk van parachutisten van het Russische leger, meer bepaald van het 234e regiment luchtlandingstroepen. Dat schrijft althans de Amerikaanse krant The New York Times na een maandenlang onderzoek.

In Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev werden in april, na het vertrek van Russische soldaten, tientallen lichamen gevonden. Oekraïense bronnen spraken van meer dan 460 lijken. Beelden van de burgerdoden gingen de wereld rond en leidden steevast tot afschuw. Rusland zelf ontkende elke betrokkenheid en sprak van een provocatie.

Waarschuwing: de video is niet geschikt voor gevoelige lezers. Het artikel gaat verder onder de video



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

The New York Times publiceerde donderdag een video van 28 minuten met een overzicht van de bevindingen van zijn onderzoek. “Het bewijs toont dat de moorden deel uitmaakten van een bewuste en systematische inspanning om een weg naar de hoofdstad, Kiev, op een meedogenloze manier te beveiligen”, aldus de krant. “Soldaten ondervroegen en executeerden ongewapende mannen op vechtleeftijd, en ze doodden mensen die onopzettelijk hun pad kruisten, of het nu kinderen waren die met hun familie vluchtten, lokale mensen die op zoek waren naar levensmiddelen, of mensen die met de fiets probeerden thuis te raken.”

De krant voerde naar eigen zeggen acht maanden lang onder meer gesprekken met inwoners, verzamelde beelden van veiligheidscamera’s en analyseerde overheidsdocumenten. Op basis van telefoongegevens ontdekte de krant ook dat Russische soldaten vaak naar huis belden met de telefoon van hun slachtoffers, vaak slechts enkele uren nadat die gedood waren. Door de telefoongegevens te vergelijken met profielen op sociale media en via gesprekken met verwanten, kon The New York Times naar eigen zeggen de identiteit bevestigen van meer dan twintig para’s als leden van het 234e regiment.

Lees verder onder het Twitterbericht

The videos were chilling: dozens of civilians’ bodies, some with their arms bound, strewn along a street in the Ukrainian town of Bucha. Exclusive evidence obtained by The New York Times reveals the Russian regiment — and commander — behind the atrocity. https://t.co/6uFnGj1S5o — The New York Times (@nytimes) December 22, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Er werden tijdens het onderzoek ook drie dozijn slachtoffers geïdentificeerd die in de Jablunska-straat werden gedood. De meesten waren burgers en kwamen om door schotwondes. Het waren geen toevallige slachtoffers die per ongeluk werden doodgeschoten of omdat ze in het kruisvuur tussen Russische en Oekraïense soldaten terechtkwamen. “Ons onderzoek toont aan dat Russische troepen hen bewust hebben gedood, klaarblijkelijk als deel van een systematische ‘zuiverings-‘operatie om de weg naar de hoofdstad vrij te houden.