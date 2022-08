Russische oppositieleider Navalny opnieuw in isoleercel

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny moet zeven dagen lang in een isoleercel blijven, zo schrijft hij op Twitter. Dat zou al de derde keer zijn deze maand, meldt Reuters.

Navalny zou zich “verkeerd hebben voorgesteld” in de zwaarbeveiligde strafkolonie waar hij verblijft. De criticus van Poetin werd veroordeeld voor fraude en moet daardoor meer dan elf jaar vastzitten. Volgens Navalny werden de aanklachten verzonnen om zijn politieke ambities in de kiem te smoren en mogelijk verzet te dwarsbomen.

Op Twitter schrijft de oppositieleider via zijn advocaten dat hij “te politiek correct” zou zijn voor een gevangene. De unie van gevangenen die hij er oprichtte “wekt grote irritatie”, aldus Navalny. Midden juli richtte Navalny bovendien een internationale stichting op om corruptie te bestrijden, de Anti-Corruption Foundation (ACF). Daar is het Kremlin woest over, schrijft hij.

Eerder deze maand moest hij vijf dagen in de isoleercel verblijven nadat hij zijn handen niet achter zijn rug hield. Daarvoor liet hij weten drie dagen vast te zitten doordat hij de bovenste knoop van zijn gevangenisuniform niet had vastgeknoopt.



Toch lijkt de oppositieleider niet in zak en as te zitten. “Je moet een prijs betalen voor waarheid en onafhankelijkheid, en ik betaal de mijne. Ik ben er beter vanaf dan vele anderen. Hier vallen tenminste geen bommen op mij”, staat te lezen in een van zijn tweets. “Wat we nu nodig hebben, is een druk op de corrupte elitevrienden van Poetin totdat ze uiteendrijven”, aldus Navalny.