Russische journaliste die kritiek leverde op oorlog is opgepakt

Marina Ovsjannikova, de Russische journaliste die in maart tijdens een nieuwsuitzending op de Russische staatstelevisie verscheen met een plakkaat tegen de oorlog in Oekraïne, is opgepakt. Dat meldt haar advocaat zondagavond op de online berichtendienst Telegram. ‘Er is geen informatie over waar ze is.’

Ovsjannikova onderbrak een rechtstreekse uitzending van de belangrijkste Russische staatszender door al schreeuwend ‘Stop de oorlog’ de studio binnen te lopen. Op een bord stond geschreven ‘Geloof de propaganda niet, ze liegen je voor’. Ze slaagde erin om het bord gedurende enkele seconden achter de nieuwslezeres te tonen.

Met haar protestactie wilde ze de wereld laten zien dat ‘Russen tegen de oorlog zijn’. Tegelijkertijd wilde ze haar landgenoten duidelijk maken dat ze ‘kritisch moeten nadenken en de informatie die hen wordt aangeboden kritisch moeten analyseren’.

Na haar actie werd Ovsjannikova opgesloten in de gevangenis en veertien uur lang verhoord, waarop ze een boete van 30.000 roebel (bijna 260 euro) kreeg. Daarna werd ze vrijgelaten. Ze nam ontslag bij de staatszender waarvoor ze werkte, maar weigerde het politiek asiel dat Frankrijk haar aanbood. Ze wilde in Rusland blijven, ondanks het feit dat ze het leven van haar gezin had ‘geruïneerd’ met haar actie.