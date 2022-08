Russische journalist riskeert 24 jaar strafkamp voor hoogverraad

De Russische onderzoeksjournalist Ivan Safronov riskeert 24 jaar in een strafkamp voor hoogverraad. De journalist werd ruim twee jaar geleden opgepakt, en zit sindsdien in voorarrest. Het Russisch staatspersbureau Tass bericht over de zaak, die plaatsvindt achter gesloten deuren.

De Russische geheime dienst FSB verdenkt Safronov ervan vertrouwelijke informatie over wapendeals en de inzet van Russische troepen in Afrika en het Midden-Oosten aan een inlichtingendienst van een NAVO-land bezorgd te hebben. De advocaat van de journalist haalde dan weer aan dat enkel publiek toegankelijke bronnen gebruikt werden.

Safronovs zaak is, volgens zijn collega’s, wraak voor de stukken die hij in nationale kranten schreef over mislukkingen of andere gênante incidenten binnen het Russisch leger. Het Kremlin liet al weten dat zijn arrestatie niets te maken had met zijn journalistieke activiteiten

De 32-jarige journalist schreef voor twee grote kranten – Vedemosti en Kommersant – over militaire en veiligheidskwesties. Ten tijde van zijn arrestatie werkte hij als adviseur van de topman van het Russische ruimtevaartagentschap.

Het proces vindt plaats achter gesloten deuren omdat de journalist berecht wordt voor spionage en verraad. Bij de start van het proces, in april, riep Safronov nog zijn onschuld uit en hekelde hij het “extreme cynisme” van het Russische gerecht.