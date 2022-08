Russisch ex-parlementslid: Russische partizanen willen Poetin ‘met alle middelen’ omverwerpen

Een tot dusver onbekende nationale verzetsgroep in Rusland, het Nationaal Republikeinse Leger, heeft de aanslag op de dochter van Alexander Doegin opgeëist. De groep roept op tot gewapende partizanenstrijd met als doel het regime van Poetin omver te werpen. Ilya Ponomaryov, een vijand van Poetin die in Oekraïne woont, werpt zich op als hun spreekbuis.

Ponomaryov beweert dat deze groepering hem heeft gemachtigd om een verklaring af te leggen. ‘Wij (…) verklaren de aanstichters van de oorlog vogelvrij en zij die stelen van het volk en hen onderdrukken’, luidt het in een statement dat aan het vroegere parlementslid werd overgemaakt. ‘We verklaren president Poetin (…) een oorlogsmisdadiger die de grondwet heeft aangepast, een oorlog tussen Slavische volkeren heeft ontketend en Russische soldaten naar een zekere en zinloze dood leidt’, aldus The Guardian.

Volgens Ponomaryov, die nu in Kiev woont, gaat het om een groep Russische partizanen die via ondergrondse operaties proberen om het Poetin-regime omver te werpen. The Guardian zegt dat de informatie niet kon worden geverifieerd.

In deze nieuwsuitzending zegt Ponomaryov dat Alexander Doegin als het brein geldt en zijn dochter de uitvoerende hand was. Er zou ook veel woede heersen tegenover Daria zelf. Vooral omwille van haar bezoek aan de fabriek van Azovstal (na de Oekraiense nederlaag in Marioepol).

Volgens The Guardian meent hij dat de aanslag op Daria Doegina -zaterdagavond in de buurt van Moskou- een nieuw hoofdstuk is in het verzet tegen Poetin. ‘Een nieuw, maar niet het laatste’, klonk het. Hij beweert zelfs dat Russische partizanen klaar zijn voor nog meer, gelijkaardige aanvallen op hooggeplaatste doelwitten die banden hebben met het Kremlin,

Daria Doegina is de 30-jarige dochter van Alexander Doegin, een bekende politieke commentator en ultranationalist. Hij is een extreemrechtse Russische auteur en ideoloog en geldt als de architect of ‘spirituele gids’ van de onuitgelokte invasie van Rusland in Oekraïne. De ideoloog wordt geacht een sterke invloed te hebben op de Russische president Vladimir Poetin, en staat bekend als ‘het brein van Poetin’.

Zowel hij als zijn dochter waren voorstander van de Russische inval in Oekraïne, en om die reden werden er ook sancties tegen hen opgelegd in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Daria kwam zaterdagnacht om toen ze met de wagen van haar vader naar huis reed in de buurt van Moskou en het voertuig ontplofte.

Doegin is een van de belangrijkste ideologen van de Neo-Euraziatische Beweging in Rusland, die door politicologen als fascistisch wordt beschouwd. Hij propageert een extreemrechtse visie op de plaats van Rusland op het internationale toneel. Dit zou dicht tegen het nazisme aanleunen volgens sommigen.

Volgens de verklaring van het ‘Nationaal Republikeins Leger’ was Daria ‘een legitiem doelwit’, omdat ze een bekend supporter was van de oorlog in Oekraïne.

Ponomarev was in 2014 het enige Russische parlementslid dat tegen de annexatie van de Krim stemde. Toen hij terugkeerde van de VS, werd hem de toegang tot Rusland geweigerd. In 2019 werd hij een Oekraïens burger. Na de invasie van Rusland in dat land, startte hij een eigen tv-kanaal om nieuws over anti-oorlogsacties te brengen.