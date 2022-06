Rusland schroeft gasleveringen via Nord Stream-pijplijn gedwongen met 40 procent terug

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schroeft de dagelijkse gasleveringen via de Nord Stream-pijplijn noodgedwongen met 40 procent terug. Dat heeft het energieconcern dinsdag meegedeeld. De oorzaak zou de laattijdige reparatie van een deel van de infrastructuur door het Duitse Siemens zijn.

Het euvel zou zich voordoen aan het compressorstation in Portovaja, aan de Russische Oostzee-kust. Daar wordt de pijpleiding met gas gevuld. Daardoor zal dagelijks slechts 100 miljoen kubieke meter gas naar Duitsland stromen in plaats van de normale 167 miljoen. De Nord Stream 1-pijplijn levert Russisch gas aan Duitsland via de Baltische zee. De pijplijn werd in 2012 in gebruik genomen.

Een tweede pijplijn, de Nord Stream 2, is gebruiksklaar maar wacht op goedkeuring van de Duitse autoriteiten. Door de Russische inval van Oekraïne lijkt het project nooit meer van de grond te zullen komen. De Russische gasleveringen naar Europa staan sinds de inval van Oekraïne op een lager pitje. Gazprom draaide de kraan naar sommige Europese landen zelfs helemaal dicht omdat die weigerden om in roebel te betalen.