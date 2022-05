Rosatom wil schadevergoeding van Finland na stopzetting van contract voor kerncentrale

Het Russische kernenergiebedrijf Rosatom eist van Finland een schadevergoeding voor het geannuleerde contract voor de bouw van een kerncentrale, de Hanhikivi 1. Volgens de dochteronderneming van Rosatom, Raos Projekt Oy, is de beslissing van de Finnen niet ingegeven door economische overwegingen, maar politiek gemotiveerd.

Rosatom is naar eigen zeggen nog steeds bereid om de kerncentrale in Pyhäjoki, ongeveer 500 kilometer ten noorden van Helsinki, te bouwen. “Intussen hebben wij geen andere keuze dan ons te verdedigen en een schadevergoeding te eisen voor deze onwettige opzegging van het contract”, aldus de onderneming in een verklaring vrijdag.

Het Finse kernenergiebedrijf Fennovoima Oy had het opzeggen van het contract maandag gerechtvaardigd door te wijzen op de oplopende vertragingen bij Hanhikivi 1. De Russische aanval op Oekraïne heeft de risico’s voor het project bovendien nog vergroot, klonk het. Rosatom stelde dan weer dat vertragingen niet ongebruikelijk zijn bij een groot project van deze aard en dat ook de Finnen hier deels voor verantwoordelijk zijn.

Het Finse besluit biedt een oplossing voor het raadsel waarmee Finse beleidsmakers zich geconfronteerd zagen: zij zochten een legale manier om Rusland te beletten kritieke infrastructuur in het land te beheren. Volgens het Finse ministerie van Economie is de stopzetting van het contract verdedigbaar.

Finland wordt door een grens van 1.300 kilometer gescheiden van Rusland. Sinds de Russische inval in Oekraïne overweegt het land toe te treden tot de NAVO, maar wil het ook minder afhankelijk worden van Russische energie.