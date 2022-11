Rome stelt ’totaal onbegrijpelijke reactie’ van Frankrijk in migrantenkwestie aan de kaak

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Piantedosi, heeft de maatregelen die Frankrijk tegen Italië nam in verband met de opvang van bootmigranten, als ’totaal onbegrijpelijk’ afgedaan. Italië had geweigerd een schip met migranten te laten aanmeren, waardoor Frankrijk gedwongen wordt het schip in een Franse haven toe te laten.

‘De reactie van Frankrijk op het verzoek 234 migranten op te vangen, terwijl Italië er dit jaar alleen al 90.000 heeft opgevangen, is volkomen onbegrijpelijk’, zo zei de Italiaanse minister in een mededeling. Het schip Ocean Viking met 230 migranten aan boord mag vrijdag de haven van Toulon in het zuiden van Frankrijk binnenlopen. Een derde van de opvarenden wordt in Frankrijk opgevangen, zo kondigde Parijs aan, dat de ‘onbegrijpelijke keuze’ van Italië bekritiseerde om het humanitaire schip niet tot een Italiaanse haven toe te laten.

‘Bij wijze van uitzondering nemen we deze boot op, in het licht van de vijftien dagen die de Italiaanse autoriteiten de passagiers op zee lieten wachten’, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken donderdag. Als protest heeft Frankrijk beslist ‘met onmiddellijke ingang’ de geplande opvang op te schoren van 3.500 vluchtelingen die momenteel in Italië verblijven, aldus nog Gérald Darmanin.

‘Wat wij niet begrijpen, is waarom Italië zonder tegenstribbelen zou moeten aanvaarden wat anderen niet willen aanvaarden’, repliceerde Piantedosi. ‘Dit jaar gingen bijna 90.000 mensen aan land in Italië. Dertien Europese landen hebben zich ertoe verbonden in totaal 8.000 mensen over te nemen, minder dan een tiende. Tot dusver zijn 117 mensen overgenomen, van wie 38 door Frankrijk’, preciseerde de Italiaanse minister.