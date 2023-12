Roemenië en Bulgarije worden deels opgenomen in Schengenzone

Bulgarije en Roemenië worden deels opgenomen in de Schengenzone. Vanaf maart zullen de controles opgeheven worden voor de lucht- en zeegrenzen. Dat meldt de Europese Commissie zaterdagavond in een persbericht. De onderhandelingen over het opheffen van controles aan de landgrenzen zullen in 2024 voortgezet worden.

“Vandaag is een historisch moment voor Bulgarije en Roemenië”, zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “Vanaf maart zullen hun burgers internationale zee- en luchtgrenzen kunnen oversteken zonder controles.” De Schengenzone omvat momenteel 27 landen en strekt zich uit over een gebied van meer dan 4 miljoen vierkante kilometer, met een bevolking van bijna 420 miljoen mensen. Met Roemenië en Bulgarije erbij zou de Schengenzone groeien tot 4,5 miljoen vierkante kilometer en 450 miljoen mensen.