Roemeense president kondigt ontslag aan na omstreden verkiezingen

De Roemeense president Klaus Iohannis (65) heeft maandag zijn ontslag aangekondigd. Iohannis was niet opgestapt na de ongeldigverklaring van de Roemeense presidentsverkiezingen in december en kreeg daarvoor kritiek. Zijn mandaat liep normaal gezien af op 21 december.

‘Om Roemenië en de Roemeense burgers een crisis te besparen, stap ik uit mijn functies’ op woensdag, verklaarde hij tijdens een persconferentie in Boekarest. De leider van de senaat, Illie Bolojan, zal hem vervangen als interim-president tot een opvolger is verkozen. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 24 november eindigde in een verrassende overwinning van de extreemrechtse en pro-Russische presidentskandidaat Calin Georgescu.

Het Grondwettelijk Hof verklaarde die verkiezingen ongeldig. Volgens de Roemeense Veiligheidsraad had Georgescu geprofiteerd van een gecoördineerde en betaalde campagne op TikTok, terwijl hij zelf beweerde geen cent te hebben uitgegeven. Ook zou hij zijn voorgetrokken door het algoritme van het socialemediaplatform.

Iohannis besliste daarop om aan te blijven als president, tot een opvolger is verkozen. Sindsdien trokken tienduizenden Roemenen de straat op. Ze hekelden een staatsgreep. Na verschillende pogingen van de oppositie, zou het parlement nu deze week nog vergaderen voor een mogelijke stemming over Iohannis.

‘Binnen enkele dagen zal het Roemeense parlement zich uitspreken over mijn herroeping en Roemenië zal in een crisis belanden (…) met gevolgen in het land en helaas ook buiten onze grenzen’, aldus de president. Hij zei nooit de grondwet te hebben geschonden.

De extreemrechtse partij AUR juicht het ontslag van de president toe. ‘Dit is onze overwinning’, aldus partijleider George Simion. Georgescu reageerde nog niet. In mei staan nu nieuwe verkiezingen gepland: de eerste ronde op 4 mei, een eventuele tweede ronde op 18 mei.