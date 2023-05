Rivaal Erdogan zweert einde te maken aan autoritair bewind

Een week voor de cruciale presidentsverkiezingen in Turkije heeft de oppositie zaterdag in Istanboel tienduizenden aanhangers op de been gebracht. “Jullie gaan een autoritair bestuur vervangen met democratische middelen”, zo riep oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu het publiek toe.

“We gaan de Turkse republiek niet in handen laten van één man”, zo verklaarde Kilicdaroglu. De gemeenschappelijke kandidaat van zes oppositiepartijen leidt in de peilingen nipt voor president Recep Tayyip Erdogan. Hij beloofde de rechtsstaat in ere te herstellen. Een nieuwe regering in Turkije zou ook “een geschenk voor de wereldpolitiek” zijn, zo voegde Kilicdaroglu toe.

De verkiezingsbijeenkomsten in Istanboel zijn traditioneel de grootste en meest symbolische geweest doorheen de Turkse geschiedenis. Zondag is het de beurt aan Erdogan zelf, die ook zijn aanhang zal toespreken in de metropool. Zaterdag was de president in de zuidelijke stad Mersin, waar hij zijn politieke rivalen opnieuw betichtte van verraad en het steunen van terrorisme. Hij zinspeelde al meermaals op banden tussen Kilicdaroglu en de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

De oppositie ontkent dat en roept op tot kalmte. De oppositie claimde dit weekend dan weer dat het kamp van Erdogan zijn toevlucht wil nemen tot deepfakevideo’s om Kilicdaroglu in diskrediet te brengen. Daarom wil zijn partij CHP antispoofingtechnieken gebruiken om valse bronnen te identificeren, zei medewerker Engin Özkoç vrijdagavond. De communicatiedirecteur van Erdogan verwierp die aantijgingen als “laster”. Voor Erdogan gaat het om de zwaarste electorale test in twee decennia. Turkije kampt met een economische crisis en er kwam veel kritiek op de aanpak van de verwoestende aardbeving in het oosten van het land in februari.