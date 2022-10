Rishi Sunak vist oude bekenden op: ‘Boris Johnson is misschien niet terug, maar zijn kabinet wel’

De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft dinsdag heel wat oude bekenden een ministerpost gegeven in zijn regering. Meerdere ministers blijven op hun plaats zitten of hadden al een ministerpost onder Boris Johnson of Liz Truss. ‘Boris Johnson is misschien niet terug, maar zijn kabinet wel’, merkte een prominent lid van de oppositie op.

De populaire minister van Defensie Ben Wallace, die sinds 2019 die post bezet, blijft op zijn plek zitten. Veel partijgenoten hoopten dat hij zich verkiesbaar zou stellen als premier, maar Wallace besloot ex-premier Boris Johnson te steunen. Buitenlandminister James Cleverly, die eveneens op post blijft, deed hetzelfde, maar schaarde zich achter Sunak nadat Johnson had bekendgemaakt dat hij niet mee zou doen aan de leiderschapsverkiezing. Dominic Raab, die ook genoemd werd binnen de partij als opvolger van Boris Johnson na diens ontslag in de zomer, was minister van Justitie onder Johnson en keert nu terug naar diezelfde functie. Hij wordt ook opnieuw adjunct-premier. Jeremy Hunt, die door Liz Truss werd aangesteld als vervanger van minister van Financiën Kwasi Kwarteng nadat die had gezorgd voor politieke en economische chaos met zijn economische plannen, blijft bevoegd voor Financiën. Zijn aanstelling deed de rust op de economische markten enigszins terugkeren.

Michael Gove, minister van Huisvesting onder Johnson tot hij in juli ontslagen werd omdat hij de premier had opgeroepen om op te stappen, krijgt eveneens zijn oude functie terug. En Suella Braverman, die zes dagen geleden opstapte uit de regering-Truss, wordt opnieuw minister van Binnenlandse Zaken. Grant Shapps, die Braverman opvolgde op Binnenlandse Zaken, wordt de nieuwe minister van Economische Zaken. Thérèse Coffey, minister van Gezondheid onder Truss, wordt de nieuwe minister van Milieu. Steve Barclay, de vroegere stafchef van Johnson, volgt haar op als minister van Gezondheid. De nieuwe minister van Werk en Pensioenen is Mel Stride, die fractieleider was in het parlement onder Truss. Kemi Badernoch is opnieuw minister van Internationale Handel en krijgt er ook de portefeuilles van vrouwenrechten en gelijke kansen bij. Michelle Donelan blijft minister voor Cultuur, Sport en Media. David Davies, staatssecretaris voor Wales onder Jonhson en Truss, wordt nu minister voor Wales. Alister Jack behoudt zijn functie als minister voor Schotland, net als Chris Heaton-Harris, die minister blijft voor Noord-Ierland.

Vragenuurtje

Oppositiepartij Labour merkte dinsdag eveneens op dat er veel gezichten uit Johnsons regering opnieuw hun opwachting maken. ‘Boris Johnson is misschien niet terug, maar zijn kabinet wel’, zei schaduwminister voor Werk en Pensioenen Jonathan Ashworth volgens BBC. Velen van hen hebben mee gezorgd voor de ‘economische problemen waarmee we worstelen’, zoals de hoge energieprijzen. Hij herhaalt daarom de oproep van Labour om nieuwe verkiezingen te organiseren.

Woensdag wordt Sunak om 13.00 uur Belgische tijd verwacht in het parlement voor zijn eerste vragenuurtje. Hij zal tijdens de ‘Prime Minister’s Questions’ op de rooster gelegd worden door oppositieleider Keir Starmer en andere parlementsleden.