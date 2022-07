Regeringscrisis in Italië afgewend: Vijfsterrenbeweging blijft in regering

Italië heeft woensdag een regeringscrisis kunnen afwenden. De Vijfsterrenbeweging besliste, na een ontmoeting met premier Mario Draghi, om in de regering te blijven. De grootste partij in het Italiaanse parlement kantte zich eerder tegen de wapenleveringen aan Oekraïne.

‘We zijn bereid om de regeringsverantwoordelijkheid te delen, zoals we tot hiertoe hebben gedaan, maar op een eerlijke en constructieve manier’, verkondigde partijvoorzitter Giuseppe Conte. De ex-premier heeft Draghi een document overhandigd, waarin de partij haar ontevredenheid uit en pleit voor een koerswijziging. Draghi zou volgens Conte daarover willen nadenken. Voor de ontmoeting was het onduidelijk of Draghi’s regering bij een exit van de Vijfsterrenbeweging kon blijven regeren.

De Vijfsterrenbeweging, die drie minister telt in het kabinet, bevindt zich na het opstappen van Buitenlandminister Luigi Di Maio in een crisis. De partij zag naast Di Maio ook tientallen parlementsleden de deur achter zich dichttrekken.