Recordaantal migranten steekt Kanaal over

Het aantal migranten die dit jaar met boten het Kanaal zijn overgestoken om hun geluk te beproeven in het Verenigd Koninkrijk, is zondag voorbij de kaap van 40.000 gegaan, zo maakte het Britse ministerie van Defensie bekend.

Volgens de regeringscijfers hebben zaterdag 972 mensen aan boord van 22 kleine boten de oversteek gemaakt. Dat brengt het totaal sinds het begin van het jaar op 40.885.

Nog nooit hebben zoveel migranten – vooral Albanezen, Iraniërs en Afghanen – de gevaarlijke oversteek gemaakt. In heel het jaar 2021 werden er 28.526 geteld, dat was toen een record.

De almaar stijgende cijfers zetten de Britse regering onder druk. De strijd tegen immigratie is sinds de brexit een van de prioriteiten van de conservatieven. Maar het systeem van asielaanvragen is overbevraagd.

De opeenvolgende regeringen in Londen hebben al allerlei ideeën en maatregelen gelanceerd, zoals kunstmatige golven om de migrantenboten buiten de Britse wateren te houden of de migranten naar verre eilanden sturen. Voormalig premier Boris Johnson had een akkoord met Rwanda om in het Verenigd Koninkrijk uitgeprocedeerde asielzoekers naar het Afrikaanse land over te brengen per vliegtuig. Maar dat project zit momenteel op een dood punt.

‘Invasie’

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman noemde de migrantengolf onlangs nog een ‘invasie’, uitlatingen die de Verenigde Naties de reactie ‘vreselijk’ ontlokten.

De Kanaal-oversteken hebben ook al geleid tot wrevel tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, dat wordt verweten onvoldoende te doen om de migranten tegen te houden. De Britten zouden nu wel bereid zijn om Frankrijk nog eens 80 miljoen pond (91 miljoen euro) te geven om de aanwezigheid van agenten op de stranden te kunnen versterken.