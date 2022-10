De hoofdstad Kiev en andere steden in Oekraïne zijn getroffen door Russische luchtaanvallen, meldt de regering. Daarbij vielen minstens 10 doden en 60 gewonden. President Volodymyr Zelensky riep de bevolking op om binnen te blijven.

Volgens het Oekraïense leger lanceerde het Russische leger 83 raketten op Oekraïne. Volgens dezelfde bron werden 52 van deze raketten onderschept door de Oekraïense luchtverdediging, waarvan 43 kruisraketten.

De Russische president Vladimir Poetin heeft bevestigd dat de raketaanvallen op Kiev en andere steden in Oekraïne het Russische antwoord zijn op de verwoestende ontploffing op de voor de Russen belangrijke Krimbrug zaterdag. Hij beloofde ook dat er ‘strenge’ represailles komen als Oekraïne Rusland opnieuw aanvalt.

Dmitri Medvedev, de nummer twee van de Russische Veiligheidsraad, had eerder gedreigd met vergelding voor de ontploffing op Krimbrug.

Langste luchtalarm

In bijna het hele land ging het luchtalarm af. In Kiev zijn zeker vijf ontploffingen gehoord, en vanop verschillende plaatsen in het centrum van de stad stijgen grote rookpluimen op.

‘De hoofdstad wordt aangevallen door Russische terroristen’, zei burgemeester Vitali Klitsjko op de berichtenapp Telegram.

Journalisten ter plaatse meldden maandagochtend drie luide knallen. Die knallen deden zich voor kort na 8 uur plaatselijke tijd.

Een BBC-ploeg in Kiev was, vanop het dak van hun hotel, getuige van een raketaanval. Anderhalf uur eerder had het luchtalarm weerklonken, aldus BBC-journalist Paul Adams.

Het luchtalarm werd in Kiev na ruim 5,5 uur opgeheven. Een verslaggever van het Duitse persagentschap DPA in het centrum van de Oekraïense hoofdstad meldde dat mensen hun ondergrondse noodschuilplaatsen verlieten en dat er weer voetgangers op straat te zien waren.

Volgens Oekraïense media was het luchtalarm, dat 5 uur en 37 minuten duurde, het langste sinds het begin van de oorlog op 24 februari.

Zeker 10 doden en 60 gewonden

Bij de raketaanvallen zijn minstens 10 doden en 60 gewonden gevallen, meldt de Oekraïense politie. Ze voegde eraan toe dat politieagenten, onderzoekers en criminologen ‘bewijsmateriaal van Russische wreedheden’ verzamelen.

Volgens burgemeester Klitsjko zijn er alleen al in de Oekraïense hoofdstad 5 doden en 51 gewonden gevallen. ‘De dreiging van verdere aanvallen blijft,’ voegde hij eraan toe in een video op Twitter, waarin hij mensen opriep om dekking te zoeken in geval van een luchtalarm.

Vanuit de regio Dnjepropetrovsk meldde de militair gouverneur doden en gewonden in de industriestad Dnipro. ‘Er was een massale raketaanval op het gebied’, klinkt het. Ook Nikopol en Marhanets worden geviseerd, aldus de militair gouverneur. Die laatste stad ligt tegenover de kerncentrale van Zaporizja, aan de andere oever van de Dnjepr.

Ook de autoriteiten in Lviv, Chmelnytsky en Zjytomyr melden raketinslagen. De burgemeester van Lviv bericht over zware ontploffingen in stad, in verschillende wijken is de stroom uitgevallen.

De Oekraïense premier Denys Sjmyhal zei dat maandagochtend in acht regio’s, naast de hoofdstad Kiev, 11 belangrijke infrastructuren zijn beschadigd.

Zelensky: ‘Ze proberen ons te vernietigen’

Nog op Telegram bevestigde president Volodymyr Zelensky dat er doden en gewonden gevallen zijn bij de golf aan raketaanvallen. ‘Ze proberen ons te vernietigen en ons van de aardbodem te vegen, compleet’, aldus Zelenski in zijn bericht. ‘Ze doden mensen die thuis in Zaporizja liggen te slapen, ze doden mensen op weg naar hun werk in Dnipro en Kiev.’

De president riep de bevolking op om voorlopig binnen te blijven.

Eurocommissaris Didier Reynders is in Kiev

Het is van 26 juni geleden dat de Oekraïense hoofdstad onder vuur werd genomen.

De Belgische eurocommissaris Didier Reynders bevindt zich maandag in Kiev. Op Twitter laat hij weten dat hij en zijn team snel werden overgebracht naar de schuilkelder van hun hotel. ‘We zijn veilig en wachten op updates’, aldus de oud-minister.

Une série d'explosions dans le centre-ville de #Kyiv ce matin. Grâce à la réaction rapide du personnel de sécurité, mon équipe et moi avons été rapidement transférés au sous-sol de l'hôtel. Nous sommes en sécurité et attendons l’évolution de la situation. #ukraine pic.twitter.com/xPWaL6HuFv — Didier Reynders (@dreynders) October 10, 2022

Het personeel van de Belgische ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev is veilig. Dat meldt de ambassade. ‘Alle Belgische en Oekraïense personeelsleden van de ambassade zijn veilig en wel. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze onzinnige aanvallen op civiele doelwitten.’

De Belgische ambassade in Kiev was op 11 juli heropend.