Qatargate: Eva Kaili vrijgelaten onder voorwaarden

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement is voormalig vicevoorzitter van het Eurpees parlement Eva Kaili door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt AFP en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Eerder waren ook al Europarlementslid Marc Tarabella en Francesco Giorgi, partner van Eva Kaili, door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

In dat dossier werden op 9 december niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini opgepakt. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Op 11 februari werd ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella onder aanhoudingsbevel geplaatst. Figa-Talamanca werd intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, terwijl de vier andere verdachten allemaal onder elektronisch toezicht werden geplaatst.

De laatste om de gevangenis te verlaten, was Eva Kaili. Zij kon pas op 14 april terugkeren naar de flat die ze met haar partner Giorgi deelt. Onderzoeksrechter Michel Claise heeft nu beslist om, na Marc Tarabella en Francesco Giorgi, ook Eva Kaili onder voorwaarden vrij te laten. Zij staat dus ook niet langer onder elektronisch toezicht. Dat is wel nog het geval voor Antonio Panzeri.