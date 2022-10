Sabotage op Duits spoornet

De zware problemen op het spoornet in het noorden van Duitsland zaterdag werden veroorzaakt door sabotage. Dat zegt operator Deutsche Bahn. ‘Sabotage aan kabels die van vitaal belang waren voor het treinverkeer betekende dat Deutsche Bahn vanmorgen bijna drie uur lang de treinen in het noorden heeft moeten stilleggen’, aldus het bedrijf.

De sabotage betrof kabels voor de radioverbindingen. Volgens het magazine Der Spiegel werd het GSM-R radionetwerk getroffen, waardoor communicatie mogelijk is met de treinbestuurder, maar ook globaal als centrale interface tussen treinen en controle-infrastructuur.

Die Deutsche Bahn ist regelmäßig Ziel von Sabotageakten und Manipulationen. In der Vergangenheit hatten manche Fälle einen politischen Hintergrund. https://t.co/jwbpk6FRnx — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 8, 2022

Volgens de populaire krant Bild vereist een dergelijke sabotage ‘enige kennis’ van het spoorverkeer.

‘Gerichte actie’

Minister van Verkeer Volker Wissing bevestigde op een persconferentie informatie van Der Spiegel dat kabels op twee plekken waren doorgesneden. Hij sprak van een ‘gerichte en opzettelijke actie’. Er is nog niets bekend over het motief. Het kan om kabeldiefstal gaan, iets dat vaker voorkomt, maar ook om bijvoorbeeld een aanval. De politie verduidelijkte dat kabels waren doorgesneden in het Berlijnse district Hohenschönhausen en ergens in Noordrijn-Westfalen.

Deutsche Bahn waarschuwde dat het treinverkeer in de loop van de dag nog verstoord kan worden.

De veiligheidsdiensten hebben het onderzoek overgenomen, aldus nog Deutsche Bahn.

De spoorwegmaatschappij had eerder gezegd dat er een technisch probleem was opgedoken in het digitale radiocommunicatiesysteem.

In verschillende stations waren ontelbaar veel reizigers gestrand omdat alle Intercity-, Intercity express- en Eurocity-treinen stilstonden. Ook sommige regionale treinen waren getroffen. In de deelstaten Nedersaksen (waar er zondag deelstaatverkiezingen zijn) en Schleswig-Holstein en in Hamburg en Bremen reden helemaal geen treinen.

Er was evenmin treinverkeer tussen Berlijn en het oosten van het land, en Hannover en Noordrijn-Westfalen. Ook viel de verbinding Amsterdam-Berlijn uit.