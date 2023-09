Brits premier Sunak sluit nieuwe brexitonderhandelingen uit, terwijl Labour ‘veel betere deal’ belooft

De Britse premier Rishi Sunak wil niet heronderhandelen over het handels- en samenwerkingsakkoord dat sinds de brexit de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie regelt. Dat heeft hij maandag nog eens duidelijk gemaakt nadat oppositieleider Keir Starmer had gezegd dat hij ‘een veel betere deal’ kan sluiten.

Starmer had in de krant The Financial Times gezegd dat hij een ‘nauwere handelsrelatie’ met de EU zal nastreven indien zijn socialistische partij Labour volgend jaar de verkiezingen wint. Het huidige akkoord, dat de toenmalige conservatieve premier Boris Johnson eind 2020 met de EU sloot, is volgens Starmer ’te dun’. Hij claimt ‘een veel betere deal voor het VK’ te kunnen sluiten.

Starmer verwees naar de in het akkoord vastgelegde herziening die in 2025 voor het eerst moet plaatsvinden. Het is echter onduidelijk in welke mate deze oefening ruimte zou bieden voor grote, politiek gevoelige wijzigingen. Starmer beklemtoonde in ieder geval dat hij het Britse vertrek uit de EU niet wil terugdraaien, en al evenmin met het idee speelt om zijn land opnieuw te integreren in de eenheidsmarkt of de douane-unie.

Hoe dan ook, de huidige conservatieve premier Rishi Sunak ziet geen heil in een koerswijziging van betekenis. ‘We zijn niet van plan om het verleden te herbekijken, of het op eender welke manier of in eender welke vorm te heropenen’, zo reageerde Downing Street maandag. ‘Er is uiteraard een statutair vastgelegde herziening, maar daarnaast zijn wij heel erg gericht op het maximaliseren van de kansen die het ons biedt.’

Labour leidt momenteel comfortabel in de opiniepeilingen en Starmer is intussen zijn internationale profiel aan het versterken. Zo spreekt hij dinsdag met de Franse president Emmanuel Macron. Het voorbije weekend vertoefde hij op een bijeenkomst van centrumlinkse leiders in Canada, waar hij onder meer met premier Justin Trudeau sprak.