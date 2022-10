Premier Meloni: schepen met migranten kunnen niet langer aanmeren in Italië

Italië zal ‘volledig deel uitmaken van Europa en de westerse wereld’, zei de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni dinsdag in haar toespraak tot de Kamer van Afgevaardigden. Ze zei ook dat haar regering een einde zou maken aan de ‘illegale mensenhandel via de Middellandse Zee’.

Het hoofd van de post-fascistische en eurosceptische partij Fratelli d’Italia verzekerde dat de weg die haar regering zal inslaan niet erop uit is om ‘de Europese integratie tegen te houden of te saboteren’, maar net om de communautaire machine beter te doen werken. Ook beloofde Meloni dat Italië ‘een trouwe partner van de NAVO’ zal blijven, ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volgens de politica heeft het geen zin om toe te geven aan de ‘chantage’ van de Russische president Vladimir Poetin, alleen om de brandstofrekeningen omlaag te brengen. ‘Dat lost de energiecrisis niet op, maar zal die slechts verdiepen’, aldus Meloni. Eerder tijdens haar verkiezingscampagne had ze ook al haar steun aan Kiev betuigd.

Meloni ontkende ook met kracht dat ze ‘sympathieën’ of ‘banden’ heeft gehad met ‘ondemocratische regimes’. ‘Elk regime, inclusief het fascisme’, voegde ze eraan toe. Op sociale media doet een video de ronde waarin een negentienjarige Meloni is te zien die openlijk haar bewondering uit voor de Italiaanse dictator Benito Mussolini.

‘Schepen tegenhouden’

De nieuwe Italiaanse premier lichtte ook een tipje van de sluier van haar migratiebeleid. ‘Deze regering wil een richting uitgaan die tot nu toe zelden gekozen is: illegale vertrekken van migranten stoppen en eindelijk een einde maken aan de illegale mensenhandel via de Middellandse Zee’, zei ze. ‘Zelfs al willen jullie niet dat ik spreek over het tegenhouden van schepen, zal ik het toch zeggen.’ De regering-Meloni wil in coördinatie met de Noord-Afrikaanse landen centra opzetten in hotspots, waar internationale organisaties zullen onderzoeken of mensen recht hebben op asiel.

Met haar uitspraken stuurt de Italiaanse ook waarschuwing naar de ngo’s die migranten redden op zee, dat zij met hun schepen niet meer zullen kunnen aanmeren in Italië. Volgens persagentschap ANSA wil de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi bovendien dat politie en de havenautoriteiten de vaderlanden van die ngo’s, zoals Duitsland, op de hoogte brengen dat ze niet handelen in overeenstemming met de Europese en Italiaanse regels rond grensbewaking.