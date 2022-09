Portret van Britse koning Charles voor toekomstige munten onthuld

Het portret van de Britse koning Charles III voor toekomstige munten is vrijdag onthuld door de Royal Mint, de instantie die verantwoordelijk is voor het slaan van Britse munt.

Het portret zal verschijnen op twee munten in een speciale serie ter ere van het leven van koningin Elizabeth II: een munt van 5 pond en een munt van 50 cent. Ze zullen “in de komende maanden” in omloop komen, waarschijnlijk rond december. Het portret waarop de beeltenis voor de munten is gebaseerd, is een werk van beeldhouwer Martin Jennings. Het is ontworpen op basis van een foto en goedgekeurd door de koning. “Dit is het kleinste werk dat ik ooit heb gemaakt”, verklaart Jennings. Hij zegt geraakt te zijn “door het feit dat het door zoveel mensen zal worden gezien en vastgehouden”.