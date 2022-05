Pools parlement schrapt omstreden disciplinaire kamer voor rechters

Het Poolse parlement heeft donderdag een wet aangenomen, waarmee de zeer omstreden disciplinaire kamer voor rechters wordt afgeschaft. De opheffing was een eis van de Europese Unie.

Warschau weigerde een hele tijd om gevolg te geven aan een beslissing van het Europees Hof van Justitie dat de werking van de disciplinaire kamer van het Hooggerechtshof moest worden opgeschort. Die tuchtkamer, een nieuwe instelling die in 2018 werd opgericht in het kader van de omstreden hervormingen van het Poolse gerecht, moest de rechters superviseren en had de macht om hun onschendbaarheid op te heffen, zodat ze strafrechtelijk vervolgd of minder bezoldigd konden worden. De hervormingen van het Poolse gerecht brachten volgens de EU de onafhankelijkheid van justitie in het land in gevaar.

De afschaffing van de disciplinaire kamer is één van de voorwaarden die Europa stelde om aan Polen middelen voor een bedrag van ongeveer 35 miljard euro uit een herstelfonds ter beschikking te stellen.