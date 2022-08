Politieagent schiet man dood bij politiecontrole in Noord-Frankrijk

Een politieagent heeft in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 3 uur een 23-jarige man doodgeschoten tijdens een politiecontrole in Neuville-en-Ferrain, een Franse gemeente op een tiental kilometer van Kortrijk. De agent is nu van zijn vrijheid beroofd in het kader van het onderzoek.

Een team van agenten wilde de inzittenden van een voertuig met een valse nummerplaat controleren waarna de bestuurder abrupt wegreed, zegt de Rijselse procureur Carole Etienne. Een agent slaagde erin het portier aan de bestuurszijde te openen om de man eruit te halen. Hij heeft daarbij een schot gelost dat hem in de zij raakte, zo schrijft La Voix du Nord. Ondanks een tussenkomst van de hulpdiensten is de bestuurder ter plaatse gestorven, klinkt het.

De man was gekend bij de politie voor drugsdelicten en werd in juni veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens het niet uitvoeren van een taakstraf. De andere inzittende is van zijn vrijheid beroofd vanwege het stelen van de wagen en het niet gehoorzamen aan de politie.

In Frankrijk heerst nu kritiek op de aanpak van mensen die politiebevelen niet opvolgen. Midden augustus kwamen in de buurt van Lyon nog twee mensen om het leven nadat agenten een voertuig controleerden dat opgegeven stond als gestolen. Uit politiecijfers blijkt dat er vorig jaar 157 gevallen waren waarbij schoten zijn afgevuurd op rijdende voertuigen, nadat bestuurders niet gehoorzaamden aan de politie.