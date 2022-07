Politie Essex lanceert oproep voor verdachte die ‘laatste puzzelstuk’ vormt in onderzoek

In de zaak van de 39 Vietnamese migranten die in oktober 2019 stierven in een koelwagen, heeft de politie van het Engelse graafschap Essex een foto verspreid van een 48-jarige Roemeense man die ervan verdacht wordt deel uit te maken van het netwerk mensensmokkelaars. De politie noemt hem het ‘laatste stukje in de puzzel’.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De vrachtwagen was de avond ervoor vanuit Zeebrugge richting Engeland vertrokken.

In het onderzoek naar de zaak hoopt de politie van Essex nog de 48-jarige Roemeense verdachte Marius Draghici op te sporen. Hij zou deel hebben uitgemaakt van het netwerk dat de smokkel van migranten naar het Verenigd Koninkrijk coördineerde. Hij wordt gezocht voor het fatale transport en voor verschillende feiten die daaraan vooraf gingen.

De politie van Essex zegt een ‘aantal tactieken’ te gebruiken om de voortvluchtige man op te sporen. Samen met de verspreiding van de foto, wordt ook een oproep gelanceerd waarin de hulp van mensen in Spanje en Roemenië wordt ingeroepen. De verdachte, die in de transportsector werkt, heeft connecties in de Roemeense regio Bacau en in Spanje, zo wordt meegedeeld.