Poetin op bezoek in bezet Oekraïense gebied, kort na internationaal aanhoudingsbevel

Russisch president Vladimir Poetin heeft de verwoeste Oekraïense stad Marioepol bezocht. Dat maakte het Kremlin zondag bekend. Het gaat om de eerste keer sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar dat Poetin naar bezet gebied in het buurland trok.

Poetin reisde met een helikopter af naar Marioepol voor zijn ‘werkbezoek’ aan de havenstad bij de Zee van Azov, in de regio Donetsk. Daarna volgde een rondrit in de stad om poolshoogte te nemen en met inwoners te spreken, aldus het Kremlin. Russisch vicepremier Marat Choesnoellin informeerde de president over de stand van de wederopbouw. Het Kremlin maakte daarna ook bekend dat Poetin naar Rostov aan de Don, vlak over de grens in Rusland, was getrokken. Daar bezocht hij het commandocentrum van de Russische strijdkrachten in Oekraïne en had hij een ontmoeting met de legerleiding. Onder anderen de stafchef van het leger Valeri Gerasimov was aanwezig.

Poetin bezocht het commandocentrum voor het laatst op 17 december, samen met defensieminister Sergej Sjojgoe en Gerasimov.

Zaterdag had Poetin al de Krim bezocht, het in 2014 geannexeerde Oekraïense schiereiland. Hij ging onder meer langs bij een kunstschool in Sebastopol, de thuisbasis van de Russische Zwarte Zeevloot, op de negende verjaardag van de annexatie.

Waarnemers zien het bezoek aan de Krim en vooral aan Marioepol – het dichtst dat Poetin al bij het Oekraïense front is geweest – in het kader van het aanhoudingsbevel dat het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen de Russische president uitvaardigde. Poetin zou hebben willen tonen dat hij zich niets zal aantrekken van dat aanhoudingsbevel.