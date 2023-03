Na plotse stijging van 15 procent: hebben we de bodem van de gasprijzen bereikt?

De Europese aardgasprijs is donderdag naar het laagste niveau gezakt sinds augustus 2021, om daarna bijna 15 procent te stijgen. Daarmee lijkt de ondergrens van de gasprijs in zicht, klinkt het op de gasmarkt.

Op de Nederlandse – toonaangevende – termijnmarkt TTF zakte de gasprijs voor levering volgende maand donderdag naar 40 euro per megawattuur. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de energiecrisis en 88 procent onder de piekprijs die na de Russische inval in Oekraïne (345 euro per megawattuur) werd bereikt.

In de namiddag volgde echter een prijsstijging met bijna 15 procent. Het is voor het eerst in maanden dat zo’n klim zich voordoet, merkt Matthias Detremmerie op, trader in aardgas bij leverancier Elindus.

Koopjesjagers

In de markt wordt gewezen naar de stakingen in Frankrijk, met blokkades van lng-terminals tot gevolg. Dat maakt dat meer wordt geput uit de opgebouwde gasreserves dan verwacht. Ook waren wellicht koopjesjagers actief op de gasmarkt.

Met die 40 euro per megawattuur lijkt voorlopig ook op korte termijn de ondergrens in zicht, verwacht de trader. Handelaars zullen de komende maanden ook weer kijken om voldoende lng (vloeibaar gemaakt aardgas) in te slaan voor de volgende winterperiode.

Detremmerie verwacht dan ook niet dat de gasprijzen voorlopig terug zullen keren naar de niveaus van voor de energiecrisis. De vraag naar gas zal immers weer stijgen om de voorraden gevuld te krijgen, en ook vanuit China zal vroeg of laat de vraag naar lng weer aanwakkeren.