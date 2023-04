Paus laakt in Hongarije ‘kinderlijke oorlogszucht’ en nationalisme, pleit voor veilige migratie

Paus Franciscus heeft vrijdag in Boedapest, tijdens de eerste toespraak van zijn driedaags bezoek, opgeroepen tot creatieve manieren om vrede te brengen voor Oekraïne en de ‘solisten van de oorlog’ te overstemmen.

De 86-jarige Argentijn riep op om niet toe te geven aan ‘kinderlijke oorlogszucht’, terwijl nationalisme en populisme steeds meer veld winnen en er oorlog in Oekraïne is.

Hij pleitte voor een terugkeer naar de ‘geest van Europa’ uit de jaren van vlak na de Tweede Wereldoorlog toen leiders volgens hem over de grenzen heen gingen kijken. Hij is er ook voorstander van dat er veilige routes of manieren voor migranten worden gecreëerd om Europa te bereiken.

De paus hield zijn eerste toespraak voor onder meer de Hongaarse premier premier Viktor Orban, die een rechtspopulistische koers vaart, en migranten met een metalen grenswand uit het land probeert te houden. Franciscus verwees naar de eerste koning van Hongarije, die zijn zoon aanmaande ‘vreemdelingen te verwelkomen met welwillendheid en hen hoog te achten, zodat ze zouden verkiezen bij jou te blijven in plaats van elders te gaan’.