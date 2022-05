Partygate: rapport legt verrotting in Downing Street bloot, zegt Labour-leider

Het onderzoeksrapport over de partygate-affaire van de Britse topambtenaar Sue Gray “legt de verrotting” bloot van de regering en toont aan hoe de medewerkers van Downing Street ‘de opoffering van het Britse volk met volslagen minachting behandelden’. Dat zei de Britse oppositieleider van Labour Keir Starmer woensdag in het parlement.

Hij zei dat het verslag ‘een monument is voor de overmoed en arrogantie’ van een regering die geloofde dat er voor hen andere regels gelden dan voor al de rest. De Tories moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen, vindt Starmer. ‘Je kan geen wetten maken en ze tegelijkertijd overtreden. Het is de hoogste tijd voor (premier Boris) Johnson om zijn koffers te pakken’, zei hij. Johnson zei eerder al in het parlement dat hij ‘alle verantwoordelijkheid neemt voor wat onder mijn toezicht is gebeurd’ in het kader van de partygate-affaire.

Dat gebeurde na de publicatie van het langverwachte onderzoeksrapport over de verschillende lockdownfeestjes die plaatsvonden in en rond de ambtswoning van de premier. Opstappen is voor Johnson echter niet aan de orde. ‘Ik ben nederig door de ervaring en we hebben lessen geleerd’, zei hij.