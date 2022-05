Partygate: ‘Leidinggevenden moeten verantwoordelijkheid dragen’

‘De leidinggevenden, zowel politiek als ambtelijk, moeten de verantwoordelijkheid dragen’ in de partygate-affaire. Dat staat in het langverwachte onderzoeksrapport van de Britse topambtenaar Sue Gray.

‘Wat ook de oorspronkelijke bedoeling was, wat er op veel van deze bijeenkomsten gebeurde en hoe ze zich ontwikkelden, was niet in overeenstemming met de toenmalige COVID-maatregelen’, staat er nog te lezen in de conclusies van het rapport.

Woensdag leverde topambtenaar Gray haar onderzoeksrapport af aan Downing Street. Er werd reikhalzend uitgekeken naar dat rapport. Gray heeft tot nu toe enkel een sterk ingekort verslag gestuurd, aangezien het politieonderzoek nog aan de gang was.

Daarin beschuldigt ze Downing Street van ernstig wangedrag. De Londense politie heeft inmiddels meer dan 120 boetes uitgeschreven tegen tientallen werknemers. Ook de Britse premier Boris Johnson kreeg er een.