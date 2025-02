ÖVP en SPÖ doen nieuwe coalitiepoging in Oostenrijk

De conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en de sociaaldemocraten (SPÖ) hebben de onderhandelingen over een mogelijke coalitievorming hervat, nadat meerdere pogingen om een regering te vormen sinds de parlementsverkiezingen in september zijn mislukt.

“Er lopen gesprekken om te onderzoeken of samenwerking en het sluiten van een regeerakkoord mogelijk zijn”, verklaarde de ÖVP maandag. De SPÖ bevestigde de gesprekken, maar geen van beide partijen gaf aan wanneer een resultaat verwacht kan worden. Oostenrijkse bronnen speculeren over een mogelijke afronding van de gesprekken medio volgende week. Volgens berichten proberen de partijen onder meer een akkoord te bereiken over een tweejarige begroting. Een eerste poging van de ÖVP en SPÖ om een coalitie te vormen na de verkiezingen van vorig jaar strandde in januari.

Daarna volgden wekenlange gesprekken tussen de ÖVP en de rechts-populistische Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ), de winnaar van de verkiezingen in september. Die gesprekken liepen ook vast. Samen zouden de ÖVP en SPÖ slechts een meerderheid van één zetel in het parlement hebben. Zowel de Groenen als de liberale partij NEOS hebben echter aangegeven de twee partijen op bepaalde punten te willen steunen.

Oostenrijk verkeert in een ernstige economische crisis met stijgende werkloosheid en een groot begrotingstekort. Zonder een spoedig akkoord over een begroting met besparingen zou de EU een procedure kunnen starten om het tekort aan te pakken.

De FPÖ is momenteel de enige partij die aandringt op nieuwe verkiezingen. Peilingen tonen aan dat ongeveer 33 procent van de kiezers de rechts-populistische partij aan een nog grotere overwinning zou helpen dan in september, toen de FPÖ bijna 29 procent van de stemmen behaalde. Er zijn inmiddels meer dan 130 dagen verstreken sinds de Oostenrijkse parlementsverkiezingen zonder dat er een regering is gevormd – een record voor het land.