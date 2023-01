Oud-NAVO-generaal Pavel wint Tjechische presidentsverkiezingen met ruime voorsprong

Met 99,74 procent van de stemmen geteld, heeft Pavel 58,25 procent van de stemmen in de wacht gesleept. Babis moet genoegen nemen met 41,75 procent.

‘Ik wil iedereen danken die voor mij heeft gestemd en ook zij die niet voor mij hebben gestemd, want ze hebben duidelijk gemaakt dat ze de democratie respecteren en bezorgd zijn om het land’, zo verklaarde Pavel.

Bitse campagne

70,3 procent van de Tsjechische kiezers bracht een stem uit in deze tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die was voorafgegaan door een bitse campagne, gekenmerkt door een golf van desinformatie die zich vooral tegen Pavel richtte, en doodsbedreigingen tegen Babis en zijn familie.

“Onze gemeenschap is enigszins gekrenkt door de verkiezingscampagne, door de verschillende crisissen waarmee we geconfronteerd werden en nog steeds mee geconfronteerd worden, maar ook door de stijl van politiek die hier heeft overheerst. Dat moet veranderen, en jullie hebben mij geholpen om de eerste stap naar verandering te zetten”, zei Pavel.

Pavel, een gerespecteerde topmilitair die voorzitter was van het militaire comité van de NAVO, heeft beloofd dat hij als een onafhankelijke president boven het partijgewoel wil staan. Hij treedt in maart in de voetsporen van Milos Zeman, een omstreden politicus die nauwe banden onderhield met Moskou, maar een bocht maakte na de Russische invasie van Oekraïne.

In Tsjechië heeft de president relatief weinig macht en moet hij vooral het land vertegenwoordigen, maar hij mag wel de regering en de rechters aan het grondwettelijk hof benoemen. Hij is ook opperbevelhebber van het leger.