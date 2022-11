‘Orban pakte uit met de kaart van Groot-Hongarije. Een foute provocatie op een fout moment’

De Europese Commissie beslist dezer dagen over het geld dat Hongarije nog uit Brussel moet krijgen van de normale Europese steunfondsen en uit het coronaherstelfonds. Verstandig is een provocatie niet te noemen.

In juni 1920 begaf een Hongaarse delegatie zich naar het Grand Trianon in Versailles. Ze dacht dat ze er met de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog nog over een vredesverdrag kon onderhandelen. Hongarije stond met Oostenrijk aan de zijde van Duitsland. Maar de Hongaren kregen in Trianon zonder pardon een verdrag onder de neus geschoven, waarbij ze twee derden van hun grondgebied verloren aan huidige buren zoals Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Servië en zelfs Oostenrijk. Bijna vier miljoen etnische Hongaren belandden in het buitenland.

Meer dan honderd jaar later is Trianon niet vergeten en de populist in premier Viktor Orban bespeelt dat gevoel perfect. Etnische Hongaren in het buitenland kunnen ook altijd op zijn gulle steun rekenen. Dat hij vorige week pronkte met een sjaal waarop de kaart van het oude Groot-Hongarije was te zien, was dan ook een provocatie. In de regio weet iedereen wat die kaart betekent. Roemenië en Oekraïne beschuldigden Orban boos van revisionisme. Op een moment dat hij als vriend van Vladimir Poetin al zo slecht ligt in Kiev was de geste met de sjaal misschien populair bij zijn nationalistische achterban, maar niet verstandig.

Zolang Orban niet zeker is van zijn centen blokkeert hij een Europees steunpakket aan Oekraïne. Dat zint Brussel ook niet.

De Europese Commissie beslist namelijk dezer dagen over het geld dat Hongarije nog uit Brussel moet krijgen. Het gaat om 7,5 miljard euro van de normale Europese steunfondsen en 5,8 miljard uit het bijzondere coronaherstelfonds. Het krijgt dat geld als het de werking van zijn rechtsstaat hervormt. In augustus leek er daarover nog een akkoord in de maak. Maar wat Hongarije voorstelt, overtuigt de Commissie nu toch niet helemaal. De greep van getrouwen van het regime op het gerecht blijft te groot en het is ook nog altijd niet zeker dat het Europese geld niet in zakken verdwijnt waarin het niet thuishoort.

Zolang hij niet zeker is van zijn centen blokkeert Orban een Europees steunpakket aan Oekraïne en een beslissing over een minimumbelasting voor grote bedrijven. Dat zint Brussel ook niet. Maar Hongarije heeft dat Europese geld wel nodig. Het kijkt onder meer tegen een inflatie van 20 procent aan. Omdat het om zo veel geld gaat, is Orban nu liever voor Europa dan normaal. Of het helpt, is niet zeker, want de beslissing wordt in dit geval in december met een gekwalificeerde meerderheid genomen. Het was ook daarom niet het moment om andere Europese lidstaten met de herinnering aan Groot-Hongarije en Trianon te jennen.