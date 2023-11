Orban: ‘Oekraïne is niet klaar om over EU-toetreding te onderhandelen’

De Hongaarse premier Viktor Orban stelt zich grote vragen bij de opening van toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Oekraïne. ‘Oekraïne is in geen enkel opzicht in staat om over zijn toetredingsambities te onderhandelen’, verklaarde hij op de Hongaarse openbare omroep.

De Europese Commissie had de EU-lidstaten woensdag aanbevolen om het licht op groen te zetten voor toetredingsonderhandelingen met Oekraïne, maar volgens Orban is het door Rusland aangevallen land nog lichtjaren verwijderd van het lidmaatschap.

In december beraden de leiders van de 27 lidstaten zich op een top in Brussel over de kwestie. Ze moeten met unanimiteit beslissen.

Orban verzekerde ook dat zijn standpunt over toetredingsonderhandelingen met Kiev niet gekoppeld is aan de geblokkeerde fondsen voor Hongarije. De EU houdt alles bij elkaar bijna 30 miljard euro voor Boedapest in de koelkast omdat de regering van Orban de beginselen van de rechtsstaat en de Europese waarden ondermijnt.

‘De opening van onderhandelingen met Oekraïne kan niet het onderwerp van een deal worden’, stelde Orban. Dat geldt volgens de rechtspopulistische premier ook voor het Europese plan om Oekraïne tot 2027 50 miljard euro financiële steun te verlenen. ‘Dat is aan geen enkele financiële kwestie gekoppeld’, zei hij. Volgens hem moet de EU aan Hongarije gewoon geven ‘wat ze verschuldigd’ is.

Hoewel Hongarije een brede waaier aan EU-sancties tegen Rusland mee heeft goedgekeurd, gaat Orban regelmatig in tegen het Europese beleid. Zo blokkeert hij nog steeds de vrijgave van een nieuwe enveloppe voor de financiering van wapenleveringen aan het Oekraïense leger en had hij enkele weken geleden als eerste EU-leider sinds de invasie een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.