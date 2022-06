Europa Opnieuw tienduizenden op straat in Georgië voor EU-lidmaatschap

Attendees extend a Georgian flag and a EU flag in Tbilisi during a rally gathering tens of thousands of attendees in support of Georgia's candidacy for European Union membership, on June 24, 2022, a day after the bloc's leaders deferred Georgia's candidacy, demanding widespread political reforms. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)