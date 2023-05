Opnieuw tienduizenden mensen op straat in Servië tegen wapengeweld

In de Servische hoofdstad Belgrado hebben vrijdagavond tienduizenden mensen gemanifesteerd tegen geweld na verschillende dodelijke schietpartijen in het land. Het is al de derde keer in twee weken dat de Serviërs op straat komen.

Op 3 mei doodde een dertienjarige negen leerlingen en een leerkracht in zijn school in Belgrado. Minder dan 48 uur later schoot een 21-jarige man acht mensen dood in dorpen in de buurt van Belgrado. “We zijn geshockeerd, we begrijpen het niet, we zijn kwaad”, klonk het vrijdag voor het parlement. “We vragen ons allemaal af welk land we gaan achterlaten voor onze kinderen.” Het gaat om de grootste manifestaties in meer dan twintig jaar, toen mensen massaal op straat kwamen tegen autoritaire leider Slobodan Milosevic.

De demonstranten eisen de intrekking van de lincenties van televisiezenders die programma’s vertonen die geweld promoten. Ook vragen ze een verbod op kranten die de overheid ondersteunen en die spanningen aanwakkeren. Ze eisen ook het ontslag van president Aleksandar Vucic, zijn minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de inlichtingendiensten. En ze vragen het parlement op om in een bijzondere zitting samen te komen om de reactie van de autoriteiten op de schietpartijen te bespreken.

President Vucic noemt de manifestaties een “politieke stunt” en kondigde voor 26 mei een tegenbetoging aan van zjin sympathisanten, die “de grootste bijeenkomst wordt uit de Servische geschiedenis”. Volgens onderzoeksproject Small Arms Survey bezit 39 procent van de inwoners van Servië een wapen. Dat is het hoogste percentage in Europa. Vorige week hield de Servische overheid een inzamelingsactie waarbij mensen anoniem hun wapens konden inleveren. In twee dagen werden volgens Vucic meer dan 3.000 wapens of onderdelen van wapens ingeleverd en tienduizenden stuks munitie.