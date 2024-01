Opnieuw tienduizenden Duitsers op straat tegen extreemrechts

Tienduizenden mensen zijn zaterdag in verschillende Duitse steden op straat gekomen om te betogen tegen extreemrechts.

Volgens de eerste schattingen van de organisatoren waren er alleen al in Düsseldorf minstens 30.000 mensen. Er werd ook op veel andere plaatsen in Duitsland gedemonstreerd, op sommige plaatsen met prominente politieke steun.

In Sigmaringen woonde de premier van Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Groenen), de demonstratie persoonlijk bij. In Osnabrück waarschuwde minister van Defensie Boris Pistorius (SPD) tijdens een bijeenkomst tegen de partij Alternative für Deutschland (AfD).

Pistorius zei dat AfD het systeem wil veranderen. ‘Dat betekent niets anders dan dat ze terug willen naar de donkere tijden van rassenwaanzin, discriminatie, ongelijkheid en onrecht.’ Pistorius trok ook een vergelijking met de Weimarrepubliek, die niet ten onder ging door haar vijanden, maar door de zwakte van haar vrienden. ‘Vandaag weten we beter, de geschiedenis mag zich niet herhalen,’ zei de SPD-politicus. De politie en organisatoren in Osnabrück spraken van ongeveer 25.000 deelnemers.

In Düsseldorf werd de demonstratie georganiseerd onder het motto ‘Tegen de AfD – We zullen niet zwijgen. We kijken niet weg. We ondernemen actie!’. In Kiel telden de organisatoren meer dan 15.000 deelnemers aan een demonstratie. Ook in andere grote steden zoals Berlijn en Hamburg komen mensen de straat op. De telling is daar nog bezig.

Scholz

Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) verwelkomde de talrijke demonstraties tegen rechts-extremisme in de afgelopen dagen en weken. ‘Ons land is op de been. Miljoenen burgers gaan de straat op,’ zei hij in zijn wekelijkse video “Kanzler kompakt”.

‘Het is de cohesie van democraten die de democratie sterk maakt. Onze democratie is niet door God gegeven. Het is door de mens gemaakt. Ze is sterk als we haar steunen. En ze heeft ons nodig als ze wordt aangevallen.’

De protesten werden uitgelokt door onthullingen dat verscheidene partijleden van AfD, onder wie de rechterhand van covoorzitter Alice Weidel, in Potsdam deelnamen aan een bijeenkomst met kopstukken van de Identitaire Beweging en plannen bespraken voor een massale ‘remigratie’ van buitenlanders uit Duitsland. Als reactie zijn er al enkele dagen massademonstraties over heel het land tegen de extreemrechtse partij en tegen racisme.