Opnieuw rellen bij pensioenprotest in Parijs

Ook vrijdagavond kwam het bij de protesten in Parijs tegen de pensioenhervorming van de Franse regering tot rellen. De politie zette waterkanonnen en traangas in tegen demonstranten die haar bekogelden met straatstenen en vuurwerk.

Zowat 4000 betogers kwamen samen op de Place de la Concorde. Daar vonden ook donderdag al ongeregeldheden plaats en pakte de politie meer dan 300 mensen op. Volgens informatie van zender BFMTV voerde de politie ook vrijdagavond weer arrestaties uit. Ruim zestig mensen werden opgepakt, luidt het. Nieuwszender Franceinfo meldde dan weer dan vijf agenten gewond raakten.

Tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron is al wekenlang protest, maar de beslissing van de regering donderdag om de plannen door te drukken via een grondwetsartikel en het parlement buitenspel te zetten, gooide olie op het vuur.

Ook in andere Franse steden kwamen vrijdag weer mensen op straat. Dat was onder meer het geval in Bordeaux, Lyon en Straatsburg.