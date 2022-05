Oplopende Grieks-Turkse spanningen: Grieken willen grenshek meer dan verdubbelen

In een poging om migranten te verhinderen om de grens te voet over te steken, wil de Griekse regering de grens met Turkije in het noordoosten van het land volledig afgrendelen.

Momenteel is het grenshek 35 kilometer, binnenkort wordt dat 80 kilometer langer, zei minister van Migratie Notis Mitarakis zondag op de radio. Gebieden die nu nog te voet bereikbaar zijn, zullen zo afgegrendeld worden.

De aankondiging komt er nu de spanningen tussen Athene en Ankara hoog oplopen. De twee NAVO-bondgenoten hebben een conflict over aardgas, grondgebied en een reeks andere kwesties. Onlangs zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis niet langer bestond voor hem. Er is met andere woorden weinig vooruitzicht voor gesprekken.

Athene is ongerust dat Erdogan opnieuw migranten zal inzetten als drukkingsmiddel, zoals hij al deed in 2020. Hij verklaarde toen dat de grens met Griekenland en de Evros-rivier open was, waarna duizenden migranten de grens overstaken. Het aantal illegale grensoversteken steeg onlangs significant. Alleen al sinds begin dit jaar werden 40.000 illegale grensoversteken verhinderd, zei minister van Burgerbescherming Takis Theodorikakos zondag op de radio.