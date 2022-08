Openbaar vervoer in Londen opnieuw grotendeels stil door staking

Trein-, metro- en busreizigers zullen in Londen vanaf vandaag/donderdag met nieuwe reisellende worden geconfronteerd. Tienduizenden werknemers leggen het werk opnieuw neer voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

Leden van de vakbond RMT (Rail, Maritime and Transport), de Transport Salaried Staffs Association (TSSA) en Unite zullen bij de stakingen betrokken zijn. Lopende besprekingen over de arbeidsvoorwaarden brachten voorlopig nog geen soelaas. De stakingen zullen de dienstverlening tot en met zondag beïnvloeden, met veel afgelaste ritten op alle netwerken. De voorbije weken waren er ook al regelmatig grote stakingen bij het openbaar vervoer. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk loopt tegen de 10 procent op jaarbasis en de loonstijgingen benen dat bijlange na niet bij. Ook bij onder meer de postbezorging, gezondheidszorg, de rechterlijke macht en scholen en luchthavens neemt de roep om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden toe.